رئيس أوزباكستان يستقبل وزير الحج والعمرة

ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومته ولشعب جمهورية أوزباكستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده، في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية؛ مؤكدًا أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات والعديد من التخصصات منها قطاع الحج والعمرة؛ تأكيدًا لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما تسخره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.