لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم.. "تعليم مكة" تُطبق اختبار مقياس الميول المهنية

ونوّهت إدارة التعليم بأن دور مقياس الميول في مسيرة الطلبة في المرحلة الثانوية يتمثل في اكتشاف المهارات والقدرات، واستثمار الإمكانات المعرفية، إضافة إلى التخطيط للمستقبل، ومعرفة الميول المهنية، مبينة أن اختبار مقياس الميول سيكون عبر منصة مدرستي، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1445/11/10هـ.