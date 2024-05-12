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لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم.. "تعليم مكة" تُطبق اختبار مقياس الميول المهنية
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، اليوم، تطبيق اختبار مقياس الميول المهنية للطلبة، وذلك لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم.
وتهدف اختبارات المقياس إلى توفير أساليب لتحديد ميول الطلبة المهنية، وتسكينهم في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري لطلبة المسار العام، وتعريفهم بنقاط القوة وتوجيهها، وتوجيه الطلبة في حصص الإتقان، ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب.
ونوّهت إدارة التعليم بأن دور مقياس الميول في مسيرة الطلبة في المرحلة الثانوية يتمثل في اكتشاف المهارات والقدرات، واستثمار الإمكانات المعرفية، إضافة إلى التخطيط للمستقبل، ومعرفة الميول المهنية، مبينة أن اختبار مقياس الميول سيكون عبر منصة مدرستي، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1445/11/10هـ.