تحت رعاية الأمير خالد الفيصل.. وكيل إمارة مكة يفتتح مستشفى الدكتور عواض البشري

وقال مدير مستشفى الدكتور عواض البشري: تشرفنا هذا المساء بحضور صاحب المعالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، وأصحاب المعالي والسعادة، وضيوفنا الكرام. وإن من نِعم المولى سبحانه وتعالى على هذه البلاد أن جعل فيها أحب البقاع إليه، وأحبها إلى رسوله الكريم، وحببها لعباده، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليها استجابة لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، وضاعف فيها الأجر لتكون الحسنة بمئة ألف فيما سواها. ولقد استشعر ذلك ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله-؛ فاستبدلوا كلمة صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين، وهي رسالة إلى سكان هذه البلاد عامة، وسكان هذه البقاع خاصة.