"صندوق الموارد البشرية" يدعم توظيف 73.878 مواطنًا ومواطنةً بالقطاع الخاص

وأشار إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج الإرشاد والتدريب والتمكين التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوز 1.1 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال ذات الربع 72 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، منها قرابة 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم خلال الربع المذكور إلى 2.13 مليار ريال.