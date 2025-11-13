Sunon و Mega Projects Contracting Co تطلقان مركز تجربة الأثاث الفاخر في الرياض
أعلنت شركة Sunon العالمية المتخصصة في حلول أثاث مساحات العمل، بالشراكة مع شركة Mega Projects Contracting Co الرائدة في مجال التصميم الداخلي وتنفيذ التجهيزات في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول مركز تجربة للأثاث الفاخر في الرياض.
يمتد المركز على مساحة ألف متر مربع، ويجسّد فلسفة Sunon في تصميم مستقبل مستدام، حيث يجمع بين الابتكار في التصميم والتنمية المستدامة والحلول الذكية لمساحات العمل. وكما أنه يتيح هذا المركز للمعماريين والمصممين وعملاء الشركات تجربة بيئة تفاعلية لاكتشاف مفاهيم جديدة لمساحات العمل المستقبلية التي تُعزز الاستدامة في كل تفصيل.
يأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم أولويات المملكة في تطوير المدن الخضراء، والبنى التحتية الذكية، وتنويع الاقتصاد عبر الابتكار والاستثمار. كما يعكس حضور Sunon في الرياض التزامها بالمساهمة في جعل المملكة مركزًا دوليًا للأعمال، وتعزيز دور التصميم والاستدامة في بناء بيئات عمل متطورة تواكب المستقبل.
وقال السيد هشام المدير الإقليمي لشركة Sunon في الشرق الأوسط:
“إن مركز تجربة الرياض يجسّد التزامنا بـ إلهام الرؤية الخضراء في الرياض وتعزيز الحوار بين التصميم والاستدامة والابتكار. وبينما تواصل الرياض رحلتها نحو أن تكون مدينة عالمية، تُظهر شراكتنا مع Mega Projects Contracting Co كيف يمكن لتصميم مساحات العمل أن يسهم في تعزيز الإبداع ورفاه الموظف وزيادة الإنتاجية، بما يتوافق مع رؤية 2030.”
وأضاف السيد هشام ، الرئيس التنفيذي لشركة Mega Projects Contracting Co:
“شراكتنا مع Sunon مثال على كيفية تكامل الخبرات العالمية مع التميز المحلي. سويًا، نبني تجربة تربط بين معايير التصميم العالمية ورؤية التنمية الطموحة في المملكة العربية السعودية.”
وفي إطار استراتيجيتها العالمية المبنية على الدمج بين العالمية والمحلية، تواصل Sunon توسيع حضورها حول العالم. وقد افتتحت الشركة مؤخرًا منشأة تصنيع متطورة في المكسيك لدعم نموها في سوق أمريكا الشمالية وتعزيز التزامها بالإنتاج المستدام والتعاون الدولي. ومع تواجدها في أكثر من 120 دولة، تربط Sunon بين الابتكار العالمي وفهم احتياجات الأسواق المحلية، وهي الفلسفة التي تُجسّدها اليوم في الرياض.
يمثل مركز تجربة الرياض خطوة مهمة في توسع Sunon في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس رسالتها في تصميم مساحات عمل أكثر ذكاءً واستدامة وتركز على الإنسان.