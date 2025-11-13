Sunon  و Mega Projects Contracting Co  تطلقان مركز تجربة الأثاث الفاخر في الرياض

وفي إطار استراتيجيتها العالمية المبنية على الدمج بين العالمية والمحلية، تواصل Sunon توسيع حضورها حول العالم. وقد افتتحت الشركة مؤخرًا منشأة تصنيع متطورة في المكسيك لدعم نموها في سوق أمريكا الشمالية وتعزيز التزامها بالإنتاج المستدام والتعاون الدولي. ومع تواجدها في أكثر من 120 دولة، تربط Sunon بين الابتكار العالمي وفهم احتياجات الأسواق المحلية، وهي الفلسفة التي تُجسّدها اليوم في الرياض.