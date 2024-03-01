مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري عملية نوعية لاستبدال مفصل الكاحل لستيني

مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها البدء بإجراء معالجة للخشونه تبع ذلك تعديل إنحراف زاوية المفصل، ومن ثم تركيب تغليف لمفصل الكاحل الأيسر، نقل بعدها المريض لجناح التنويم، وتبين من مؤشراته الحيوية خلال أول 24 ساعة من الإجراء الطبي تحسن حالته الصحية، وبدأ في الوقوف والحركة بمساعدة العلاج الطبيعي، وفي اليوم الثاني استطاع المشي والحركة بأريحية ولله الحمد، وخرج من المستشفى في اليوم الثالث وهو بصحة جيدة.