مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري عملية نوعية لاستبدال مفصل الكاحل لستيني

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، إجراء عملية لاستبدال وتغليف مفصل الكاحل، لمريض في العقد السادس من العمر، عانى من التهابات حادة وخشونة شديدة في مفصلي الكاحل نتيجة تعرضه لحادث قديم منذ عدة سنوات، الأمر الذي منعه من ممارسة حياته الطبيعية وأفقده القدرة على المشي نتيجة الشعور بالألم المزمن عند الحركة. ذكر ذلك الدكتور عرفان عرفه استشاري جراحة العظام والكاحل والقدمين الحاصل على البورد والزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أوضح بأن الحالات المرضية المشابهة، والتي تعاني من الخشونة الشديدة في مفاصل الكاحل، كانت تعالج بالطريقة التقليدية عن طريق تثبيت عظم المفصل، وذلك للحيلولة دون شعور المرضى بالألم عند الحركة، وكان يُعيب هذ التكنيك الالغاء النهائي لحركة المفصل، مفيداً بأنه في السنوات الأخيرة تم استحداث تقنيات علاجية جديدة تغلبت على عيوب الطرق القديمة ، الأمر الذي ساعد الكثير من المرضى في العودة لحياتهم الطبيعية والقدرة على المشي مجدداً.
وأوضح الدكتور عرفان أنه عند إجراء الفحص السريري للمريض والسماع لشكواه ودراسة تاريخه المرضي، تبين أنه أجرى سابقاً عملية تثبيت للكاحل الأيمن بمستشفى آخر، وأراد أن يجري نفس العملية بالمفصل الأيسر، وبعد إخضاعه لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية والمقطعية (C.T. Scan)، اتضح وجود خشونة شديدة من الدرجة الرابعة بالكاحل الأيسر مع إنحراف بزاوية المفصل، وبعد اجتماع الفريق الطبي تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي.
مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها البدء بإجراء معالجة للخشونه تبع ذلك تعديل إنحراف زاوية المفصل، ومن ثم تركيب تغليف لمفصل الكاحل الأيسر، نقل بعدها المريض لجناح التنويم، وتبين من مؤشراته الحيوية خلال أول 24 ساعة من الإجراء الطبي تحسن حالته الصحية، وبدأ في الوقوف والحركة بمساعدة العلاج الطبيعي، وفي اليوم الثاني استطاع المشي والحركة بأريحية ولله الحمد، وخرج من المستشفى في اليوم الثالث وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب ، تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وباستخدام أحدث الأجهزة ، والتي من أبرزها جراحات العظام وزراعة مفاصل الورك والكاحل والركبة الصناعية باستخدام الروبوت، وخشونة والتهابات المفاصل، وخلع الكتف المتكرر، فضلاً عن المناظير الجراحية.