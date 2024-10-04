استشاري يُحذِّر: الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يُهدِّد الأطفال بقِصَر نظر دائم وجفاف العيون

حذَّر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور عبد الرحمن الضراب العيسى، في تصريح خاص لـ"سبق"، من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية على صحة عيون الأطفال.
وأوضح الدكتور العيسى أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاستخدام المطول لهذه الأجهزة على مسافة قريبة من العين يمكن أن يتسبب في أضرار بصرية خطيرة.
وأشار العيسى إلى أن جفاف العين يعد من أبرز الآثار الناتجة من قلة رمش الأطفال أثناء تركيزهم المطول على الأجهزة؛ ما يؤدي بعد الاستخدام إلى الشعور بحرارة وحرقة في العين، إضافة إلى الرمش المتكرر. مضيفًا بأن الاستخدام المستمر للأجهزة قد يؤدي إلى قِصَر نظر مؤقت، ومع الزمن يمكن أن يتطور إلى قِصَر نظر دائم.
وفي ختام حديثه قدَّم الدكتور العيسى مجموعة من النصائح؛ للحفاظ على صحة عيون الأطفال، أهمها ضرورة الاعتدال في استخدام الأجهزة الذكية، وإتاحة الفرصة للأطفال للعب في أماكن واسعة ومفتوحة؛ لتخفيف إجهاد العين، والحد من مخاطر الإصابة بقِصَر النظر، إضافة إلى ترطيب العين عند ظهور أعراض الجفاف، وذلك وفق استشارة الطبيب المختص.