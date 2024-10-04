استشاري يُحذِّر: الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يُهدِّد الأطفال بقِصَر نظر دائم وجفاف العيون

وأشار العيسى إلى أن جفاف العين يعد من أبرز الآثار الناتجة من قلة رمش الأطفال أثناء تركيزهم المطول على الأجهزة؛ ما يؤدي بعد الاستخدام إلى الشعور بحرارة وحرقة في العين، إضافة إلى الرمش المتكرر. مضيفًا بأن الاستخدام المستمر للأجهزة قد يؤدي إلى قِصَر نظر مؤقت، ومع الزمن يمكن أن يتطور إلى قِصَر نظر دائم.