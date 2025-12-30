"التعليم" تكشف مستجدات تقويم الطالب مع قرب اختبارات الفصل الأول 1447هـ

مع اقتراب انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1447هـ، كشفت وزارة التعليم عن ملامح محدثة في لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية، ضمن جهود تطوير منظومة التقويم، وتعزيز التحصيل الأكاديمي، وتنمية المهارات الشاملة بما يواكب مستهدفات التعليم وجودة المخرجات.
دمج الاختبارات وتطوير التقويم التكويني
ركّزت اللائحة الجديدة على تعزيز التقويم التكويني، بدمج الاختبارات الشفهية والعملية ضمن أعمال السنة، لتقييم الطالب بشكل مستمر خلال الحصص الدراسية، بدلًا من اختبارات منفصلة. كما تم اعتماد توزيع مرن للدرجات بين أعمال السنة والاختبارات النهائية.
مرونة أكبر لذوي الإعاقة
تضمنت اللائحة أدوات وأساليب تقويم مرنة لذوي الإعاقة، بحسب احتياجات كل طالب، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة، مع آليات لتقويم المكفوفين بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
تركيز على القراءة والكتابة
أكدت الوزارة أهمية مهارتي القراءة والكتابة في تقويم مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الابتدائي، واعتبار إتقانهما شرطًا للانتقال للصف التالي.
الدرجات والسلوك والنشاط
خصصت الوزارة 100 درجة لكل برنامج نشاط، و100 درجة للمواظبة في كل فترة. كما تم تقسيم تقويم السلوك إلى سلوك إيجابي (80%) وسلوك متميز (20%) لتحفيز القيم والسلوكيات الإيجابية.
ضوابط دقيقة للتقويم
أبرز الضوابط:
تركيز القرآن الكريم على الحفظ والتفسير.
احتساب 20% شرطية من درجة الاختبار التحريري.
عدم منح الدرجة الكاملة في المشاركة عند الغياب بدون عذر.
عدم إعادة الاختبارات القصيرة للمتغيبين بدون عذر.
تقويم المواد ذاتية التعلم يتم آليًا عبر "نور".
مواعيد الاختبارات
أكدت الوزارة أن الاختبارات الختامية ستُجرى ضمن اليوم الدراسي في الأسبوع الأخير من كل فترة، على أن تُنفذ اختبارات الدور الثاني في آخر أسبوعين من العام الدراسي.
تفاصيل التقويم حسب الصفوف
يشمل التقويم الختامي الرياضيات واللغة العربية في الصفوف المبكرة، واللغات والعلوم في بقية الصفوف، فيما تعتمد باقي المواد على التقويم التكويني.
إشادة تربوية
أشاد تربويون بالتحديثات، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية، بتركيزها على المهارات والقيم إلى جانب التحصيل، وتوفير المرونة والعدالة لجميع الطلاب، مع تعزيز التكامل بين التقويم وأهداف التعليم الشامل.