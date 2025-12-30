"التعليم" تكشف مستجدات تقويم الطالب مع قرب اختبارات الفصل الأول 1447هـ

مواعيد الاختبارات

أكدت الوزارة أن الاختبارات الختامية ستُجرى ضمن اليوم الدراسي في الأسبوع الأخير من كل فترة، على أن تُنفذ اختبارات الدور الثاني في آخر أسبوعين من العام الدراسي.