شاهد.. جولات رقابية على 22 صيدلية وعيادة بيطرية بمكة تسفر عن مخالفات

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، جولات رقابية تفتيشية على المنشآت البيطرية الخاصة، تهدف للتأكّد من مدى التزامها بالأنظمة والشروط وكذلك التأكّد من سلامة الأدوية وصلاحيتها للاستخدام، ومنع بيع الجرعات غير النظامية لمُربي الماشية وخلوها من أي مخالفة مدرجة ضمن المخالفات الصادرة في لائحة المخالفات المقررة من مقام الوزارة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ ضرورة تأكد المنشآت البيطرية من صلاحية الجرعات المعدة للبيع من حيث تواريخ الصلاحية وسلامة التغليف في العلب الاصلية ومدى جودة الجرعات والتعامل مع المنشآت البيطرية الموثوقة.
من جهته، بيّن مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس أحمد الحارثي؛ أن الجولات تأتي استمراراً للحملة التفتيشية على المنشآت البيطرية التي قام بها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة وشملت محافظة جدة، على الصيدليات البيطرية والعيادات، إذ تم الوقوف على أكثر من (22) صيدلية وعيادة بيطرية وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالإنذارات والمخالفات.
بدوره، أشار مدير الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالمانع الخيبري؛ إلى أن الأطباء البيطريين ومساعديهم، يعملون وبشكل مكثف على مراقبة الصيدليات البيطرية وتطبيق المخالفات للمنشآت التي لا تلتزم بالقوانين والشروط.
وأوضح أنه تم تطبيق النظام بعد أن رصدت الجولة الرقابية على تلك المنشآت البيطرية بعض الملاحظات والمخالفات المرصودة، مثل وجود ادوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية البيطرية بالجرعات، وعدم وضع التراخيص في مكان بارز داخل الصيدلية، إضافة إلى عدم تقيد الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية بالزي الرسمي، سوء في تخزين وترتيب المستودع داخل الصيدلية، وعدم وجود مقياس حرارة داخل الصيدلية البيطرية، إضافة إلى أن بعض المنشآت البيطرية لديها طلبات بالمنصة لتجديد تراخيصها المنتهية متوقفة؛ كونها مازالت تحت الإجراء بسبب اشتراطات ترخيص الدفاع المدني.
ودعا "الخيبري" مربي الماشية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة باستخدام الجرعات والتأكد من مصدر الأدوية وسلامة محتواها وطريقة الاستخدام والالتزام بالأوقات المخصصة للجرعات مع مراعاة الحفظ السليم وذلك للحصول على أفضل النتائج.