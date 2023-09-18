شاهد.. جولات رقابية على 22 صيدلية وعيادة بيطرية بمكة تسفر عن مخالفات

وأوضح أنه تم تطبيق النظام بعد أن رصدت الجولة الرقابية على تلك المنشآت البيطرية بعض الملاحظات والمخالفات المرصودة، مثل وجود ادوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية البيطرية بالجرعات، وعدم وضع التراخيص في مكان بارز داخل الصيدلية، إضافة إلى عدم تقيد الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية بالزي الرسمي، سوء في تخزين وترتيب المستودع داخل الصيدلية، وعدم وجود مقياس حرارة داخل الصيدلية البيطرية، إضافة إلى أن بعض المنشآت البيطرية لديها طلبات بالمنصة لتجديد تراخيصها المنتهية متوقفة؛ كونها مازالت تحت الإجراء بسبب اشتراطات ترخيص الدفاع المدني.