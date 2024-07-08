"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والرياض والشرقية وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة، تستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة تستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على العرضيات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد الليث موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.