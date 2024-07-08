"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.