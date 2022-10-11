25 كلية تقنية ومعهداً يقدمون برامج مطابقة للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية

الجدير بالذكر أن المؤسسة تقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية لمن هم على رأس العمل في الجهات الحكومية والعسكرية، والقطاع الخاص، حيث تعتبر جميع البرامج متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، وتغطي عدداً من اختصاصات الصحة والسلامة منها (السلامة الصناعية – الكيميائية – الكهربائية – الاستجابة للحرائق.. وغيرها)، فقد قدمت المؤسسة هذه البرامج لـ 24 جهة حكومية وخاصة، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة في هذه الجهات.