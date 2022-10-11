25 كلية تقنية ومعهداً يقدمون برامج مطابقة للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية

ضمن اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال الصحة والسلامة المهنية وما يتعلق بسلامة وصحة الموظفين والمدربين والمتدربين في أماكن العمل، تعمل المؤسسة على تنمية وتدريب الكوادر البشرية من خلال برامج الدبلوم في الكليات التقنية، حيث تدرب 9 كليات تقنية للبنين والبنات على الصحة والسلامة المهنية، وثلاث كليات عالمية واحدة للبنين وكليتان للبنات في جدة والقطيف.
كما يقدم 13 معهداً من معاهد الشراكات الإستراتيجية برامج الدبلوم في مجال الصحة والسلامة المهنية للبنين والبنات، وقد بلغ عدد الخريجين حتى الآن أكثر من 1900 متدرب ومتدربة من مرحلة الدبلوم في الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط ريم المقبل، أثناء مشاركة المؤسسة، كشريك حكومي في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية المتزامن مع المؤتمر العربي الرابع 2022، متحدثة عن جهود التدريب التقني والمهني في تقديم تدريب متخصص في مجال الصحة والسلامة للجنسين، أن "نشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية أصبحت مطلباً ضرورياً لذا عملت المؤسسة على التقيد باللوائح الصادرة من الجهات المعنية وأهمها لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات".
وأشارت إلى أن هذه اللائحة شددت على تنفيذ هذه اللوائح والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة على كافة الجهات الحكومية والأهلية في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المعطاة لها، والمؤسسة تؤكد على جميع المنشآت والافراد التقيد باللوائح والأنظمة التي تضمن سلامة الجميع.
من جهة أخر ذكرت "المقبل" أن "برامج التدريب التقني والمهني مطابقة للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، وتعد الخريجين للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية مباشرة بعد التخرج"، مؤكدة في معرض حديثها على دور المؤسسة ومسؤوليتها في الاستعداد الدائم للازمات والطوارئ والتعامل الجيد معها.
وأضافت "عملت المؤسسة على وضع الخطط وشكلت لجاناً وفرقاً قادرة على إدارة هذه الازمات والطوارئ، واستقطاب المتطوعين من المنسوبين، لضمان الاستجابة السريعة مع الأحداث التي قد تقع لاسمح الله داخل منشآت المؤسسة أو خارجها، وتفعيل التواصل والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة".
الجدير بالذكر أن المؤسسة تقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية لمن هم على رأس العمل في الجهات الحكومية والعسكرية، والقطاع الخاص، حيث تعتبر جميع البرامج متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، وتغطي عدداً من اختصاصات الصحة والسلامة منها (السلامة الصناعية – الكيميائية – الكهربائية – الاستجابة للحرائق.. وغيرها)، فقد قدمت المؤسسة هذه البرامج لـ 24 جهة حكومية وخاصة، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة في هذه الجهات.