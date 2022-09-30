"اطبع".. مكتبة تتيح لزائري "كتاب الرياض" طباعة نسخة من أي مؤلف على منصتها خلال 8 دقائق

تُقدم مكتبة "اطبع" للناشرين والأفراد في الدول العربية وأنحاء العالم، حلولاً ثورية لمشاكل طباعة الكتب ونشرها وشحنها وتوزيعها، فالمكتبة توفر إمكانية طباعة أي عدد من النسخ لأي كتاب عند الطلب، سواء بالنسبة لدور النشر أو الأفراد، ففي وسع أي ناشر عربي مشارك في معرض الرياض للكتاب، أن يتجنب المشاكل التي قد تنتج خلال عملية الشحن، ويطلب من المكتبة طباعة الكتب التي يريدها، بأعداد النسخ التي يحددها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمكتبة اطبع خالد بامحمد، أن المكتبة توفر إمكانية الطباعة للمؤلفين، على أن يتولى المؤلف مهمة الحصول على ترخيص نشر الكتاب وتجهيزه فنياً للطباعة، وتصميم غلافه، قبل رفعه على منصة اطبع.
وبيّن أن المكتبة توفر للقراء وزائري معرض الرياض للكتاب، إمكانية الحصول على نسخة من أي كتاب معروض على منصة اطبع، عبر جناحها المشارك في المعرض، مضيفاً أن الزائر يستلم الكتاب من خلال نظام الخدمة الذاتية، الذي لا يستغرق سوى ثمانية دقائق لتسليم الكتاب، حيت يُطبع الكتاب آلياً، ويتولى ربوت تسليم نسخة الكتاب للزائر.
وحول الإجراءات المتبعة في مكتبة اطبع لنشر الكتب، ذكر "بامحمد" أن الإجراءات تبدأ برفع مؤلف الكتاب أو دار النشر للكتاب على المنصة، وتحديد السعر المقترح لبيعه، وفي حال طلب الكتاب من أي قارئ تتولى المكتبة طباعة نسخة أو أكثر منه حسب الطلب، وتحويل مستحقات الكاتب إليه بعد خصم تكاليف الطباعة.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمكتبة، بأن المكتبة انطلقت في مطلع يناير 2022، وخلال هذه الفترة، وقعت مع المكتبة 90 دار نشر من داخل وخارج المملكة، من بينها "العبيكان"، و"مدارك"، و"بوك لاند" في الكويت، مضيفاً أن المطبعة طبعت 100 ألف نسخة من الكتب المرفوعة على منصتها إلى الآن.