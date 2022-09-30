"اطبع".. مكتبة تتيح لزائري "كتاب الرياض" طباعة نسخة من أي مؤلف على منصتها خلال 8 دقائق

تُقدم مكتبة "اطبع" للناشرين والأفراد في الدول العربية وأنحاء العالم، حلولاً ثورية لمشاكل طباعة الكتب ونشرها وشحنها وتوزيعها، فالمكتبة توفر إمكانية طباعة أي عدد من النسخ لأي كتاب عند الطلب، سواء بالنسبة لدور النشر أو الأفراد، ففي وسع أي ناشر عربي مشارك في معرض الرياض للكتاب، أن يتجنب المشاكل التي قد تنتج خلال عملية الشحن، ويطلب من المكتبة طباعة الكتب التي يريدها، بأعداد النسخ التي يحددها.