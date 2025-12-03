ضبط 760 كجم أسماك ودواجن غير صالحة في عسير

ضبطت لجنة مختصة برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير 760 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم ومحال بيع الأسماك في الحريضة والقحمة.