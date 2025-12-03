ضبط 760 كجم أسماك ودواجن غير صالحة في عسير

ضبطت لجنة مختصة برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير 760 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم ومحال بيع الأسماك في الحريضة والقحمة.
وأوضحت الوزارة أن الضبط جاء خلال جولات رقابية نفذتها لجنة الأسماك بمشاركة جهات حكومية عدة، وذلك ضمن المتابعة الدورية لمنشآت بيع الأسماك والدواجن في المنطقة.
وتبيّن أثناء الجولات تنوع المخالفات واختلاف المضبوطات، فيما تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالِفة، واستكمال الخطوات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلك وتعزيز السلامة الغذائية وضمان وصول منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية.