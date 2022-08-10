محليات

دوريات حرس الحدود تُحبط تهريب 70 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش بعدة مناطق

استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق مهربيها وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 70 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش بعدة مناطق
إحباط تهريب 70 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش بعدة مناطق
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق: (نجران، وجازان، وعسير)، أحبطت محاولات تهريب (69) طنًّا و(689) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطنًّا و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال "القريني": إن الدوريات قبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

المديرية العامة لحرس الحدود
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دوريات حرس الحدود

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