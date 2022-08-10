دوريات حرس الحدود تُحبط تهريب 70 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش بعدة مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق: (نجران، وجازان، وعسير)، أحبطت محاولات تهريب (69) طنًّا و(689) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطنًّا و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وقال "القريني": إن الدوريات قبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.