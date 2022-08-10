دوريات حرس الحدود تُحبط تهريب 70 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش بعدة مناطق

وقال "القريني": إن الدوريات قبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية.