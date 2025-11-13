"بيئة العاصمة المقدسة" تردم بئرًا مكشوفة بمحافظة بحرة ضمن جهود حماية السلامة العامة

وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد الشراوي أن البئر كانت تُمثّل خطرًا مباشرًا على المارة والمركبات في محيطها، مشيرًا إلى أن فرق المكتب باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حتى الانتهاء من عملية الردم بشكل آمن وفق المعايير المعتمدة. كما أكد أهمية تكاتف الجهود المجتمعية في الإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مهجورة عبر القنوات الرسمية التي خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات وحماية الأرواح والممتلكات.