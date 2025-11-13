"بيئة العاصمة المقدسة" تردم بئرًا مكشوفة بمحافظة بحرة ضمن جهود حماية السلامة العامة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلًا بقسم المياه، اليوم الخميس، أعمال ردم بئر مكشوفة مجهولة المالك في محافظة بحرة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ضمن حملة الوزارة الرامية إلى الحد من مخاطر الآبار المكشوفة والمهجورة وتعزيز إجراءات السلامة العامة.
وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد الشراوي أن البئر كانت تُمثّل خطرًا مباشرًا على المارة والمركبات في محيطها، مشيرًا إلى أن فرق المكتب باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حتى الانتهاء من عملية الردم بشكل آمن وفق المعايير المعتمدة. كما أكد أهمية تكاتف الجهود المجتمعية في الإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مهجورة عبر القنوات الرسمية التي خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات وحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لجهود الوزارة في متابعة مواقع الآبار المكشوفة في مختلف مناطق المملكة ومعالجتها ميدانيًا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من الأخطار المحتملة في المواقع الزراعية والريفية، وكذلك لتعزيز السلامة البيئية والمجتمعية.