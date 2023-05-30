مدير الأمن العام يُدشِّن عددًا من الخدمات الرقمية عبر منصة أبشر

دشَّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر، بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.