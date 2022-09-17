بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور أكبر جامع في كازاخستان وآسيا الوسطى

ويشكل جامع نور سلطان، أحد أبرز المعالم الإسلامية، وتم افتتاحه مؤخرًا وهو مرشح لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعدة أسباب؛ منها حجم الثريا الرئيسية المعلقة في حرم المسجد، وجدار القبلة الذي يُعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم الإجمالي وعدد الكريستالات المستخدمة، إضافة إلى أنه يتميز بوجود أكبر أبواب دور العبادة وأكبر فناء مسجد في العالم مبني في منطقة يسودها المناخ الشتوي.