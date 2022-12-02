استشاري: بداية اكتشاف الإيدز في "الشواذ".. وهذه نسبة إصابة السعوديين

كشف استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، أن آخر الإحصائيات أبانت أن عدد المصابين بالإيدز في السعودية 25 ألفًا، نسبة السعوديين منهم 40%، مؤكدًا أن الدراسات أظهرت أن 13% من المصابين بالإيدز لا يعرفون إصابتهم بالمرض.
وأشار الدكتور حلواني لدى حديثه أمس لبرنامج يا هلا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، الذي يصادف الأول من ديسمبر، إلى أن هذا المرض عندما اكتُشف في البداية اكتُشف في فئة "الشواذ، لافتًا إلى أن الإيدز أحد الأمراض المعدية، وتظهر أعراضه بعد فترة طويلة، تصل لـ10 سنوات.
وطمأن بأن معدلات الإصابة بالإيدز في السعودية غير متزايدة، بحسب آخر الإحصائيات، وأن نسبة اكتساب العدوى الحديثة ومعدلات الانتقال قليلة جدًّا بسبب دور وأهمية التوعية للشباب، وفَهم المرض وأساسيات انتقاله، وفَهم كيفية الوقاية منه.
وعدَّد استشاري مكافحة العدوى طرق الإصابة بالإيدز مبينًا أنها تأتي من خلال ممارسة الجنس بجميع أنواعه، خاصة التي تكون خارج نطاق الزواج، والتعرض للدم بشكل مباشر، سواء بالإبر للمخدرات أو نقل الدم.. موضحًا أن الإصابة بالمرض عبر نقل الدم أصبحت اليوم من الاحتمالات النادرة جدًّا في الدول المتقدمة، بما فيها السعودية؛ بسبب فحص الدم الدقيق جدًّا.
وأشار استشاري مكافحة العدوى إلى أن المصاب بفيروس نقص المناعة (الإيدز) يتناول أدوية، ويعيش حياة طبيعية، ويستطيع أن يتزوج وينجب.
يُشار إلى أن 38 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون مع إصابتهم بالمرض حتى عام 2021، فيما توفي أكثر من 40 مليون شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، وفقًا للأمم المتحدة.