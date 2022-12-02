استشاري: بداية اكتشاف الإيدز في "الشواذ".. وهذه نسبة إصابة السعوديين

وأشار الدكتور حلواني لدى حديثه أمس لبرنامج يا هلا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، الذي يصادف الأول من ديسمبر، إلى أن هذا المرض عندما اكتُشف في البداية اكتُشف في فئة "الشواذ، لافتًا إلى أن الإيدز أحد الأمراض المعدية، وتظهر أعراضه بعد فترة طويلة، تصل لـ10 سنوات.