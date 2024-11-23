"إرادة الرياض": الدراسات العلمية أثبتت الارتباط الوثيق بين الإصابة بالسكري والصحة النفسية

وأضاف د. "العصيمي"؛ أن المجمع وجد أن المصابين بأنواعٍ معيّنة من الاضطرابات النفسية؛ كالاكتئاب والقلق واضطرابات النوم المصاحبة وغيرها، يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالسكري النوع الثاني، وصعوبة ضبط مستوى السكر في الدم أحياناً، وقد يكون ذلك لأسباب عدة، منها: النظام الغذائي غير المتوازن، والتدخين، وقلة النشاط البدني، والضغط النفسي، والتغيرات الهرمونية المصاحبة، وسوء نوعية النوم، جنباً إلى جنبٍ مع العوامل الوراثية، وتناول بعض الأدوية التي قد تزيد من الوزن والشهية أحياناً.