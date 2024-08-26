"سهيل" يبشر العرب بانكسار الحرارة وموسم الأمطار.. نجم الأساطير يضيء سماء المملكة

ويمتد نجم سهيل على مدى 52 يومًا، ويتوزع على أربع منازل، تبدأ بـ(الطرفة) التي تستمر 13 يومًا، وتشهد اعتدالًا في درجات الحرارة ليلاً، تليها منزلة (الجبهة) التي تستمر 13 يومًا، وتزداد فيها برودة الليل وتحسُّن الأجواء نهارًا، ثم (الزبرة) لمدة 13 يومًا، وفيها تشتد برودة الليل، وأخيرًا منزلة (الصرفة) التي سُميت بذلك لانصراف الحر عند طلوعها.