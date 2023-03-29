الجبر القابضة تكرّم قدامى الموظفين تقديراً لجهودهم

واصلت شركة الجبر القابضة نهجها في الاهتمام بمنسوبيها وتكريمهم على جهودهم التي أثمرت عن استمرار الشركة في مسيرتها وتحقيق نجاحاتها، حيث شهدت مدينتا الأحساء والدمام لمدة يومين على التوالي حفلَي تكريم قدامى الموظفين الذين أمضوا في الشركة عشرة أعوام وأكثر، وذلك بحضور الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر، وعدد كبير من القيادات في الشركة، والمديرين التنفيذيين لمجموعة الشركات والمصانع، وخصص الحفل الذي أقيم في مدينة الأحساء لتكريم موظفي (شركة مغاسل الجبر، وشركة الجبر للمرطبات، ومصنع كرتون الخليج، وشور لفل)، فيما تم الاحتفاء في الدمام بمنسوبي (شركة الجبر القابضة، وشركة الجبر التجارية، وشركة الجبر للتمويل، وشركة مصنع الشريحة الذهبية، وشركة الجبر لتأجير السيارات).
وبهذه المناسبة أكد الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر بأن تكريم قدامى الموظفين هي عادة تحرص عليها الشركة لإبراز تقديرها وامتنانها لكل من كان له بصمة في مسيرتها التي تجاوزت نصف قرن من الزمان، وتأكيداً على أن ما قاموا به من عمل هو محل التقدير والاحترام، ونتطلع إلى أن يكون التكريم دافعاً لهم وحافزاً للاستمرار على نفس المنوال لتتواصل مسيرة النمو والازدهار للشركة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
وتابع الجبر قائلاً: تمكّنت الشركة من تحقيق قفزات مهمة في مسيرة تطوّرها، وكان حجز الزاوية فيما تحقق هم الموظفون لذلك حرصنا على القيام بمبادرات عدّة من شأنها تطوير خبرات العاملين لدينا ومدّهم بمؤهلات وخبرات جديدة، وإشاعة روح الإبداع والابتكار بينهم، ما يمثّل أهم قيم الشركة التي تلتزم بها وتبني عليها استراتيجيتها، ولم يكن نجاح الشركة ليتحقّق طوال الأعوام الماضية من دون التزام موظفيها ووفائهم وحرصهم على تطوير العمل بشكل مستمر لتقديم الأفضل.