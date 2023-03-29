الجبر القابضة تكرّم قدامى الموظفين تقديراً لجهودهم

واصلت شركة الجبر القابضة نهجها في الاهتمام بمنسوبيها وتكريمهم على جهودهم التي أثمرت عن استمرار الشركة في مسيرتها وتحقيق نجاحاتها، حيث شهدت مدينتا الأحساء والدمام لمدة يومين على التوالي حفلَي تكريم قدامى الموظفين الذين أمضوا في الشركة عشرة أعوام وأكثر، وذلك بحضور الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر، وعدد كبير من القيادات في الشركة، والمديرين التنفيذيين لمجموعة الشركات والمصانع، وخصص الحفل الذي أقيم في مدينة الأحساء لتكريم موظفي (شركة مغاسل الجبر، وشركة الجبر للمرطبات، ومصنع كرتون الخليج، وشور لفل)، فيما تم الاحتفاء في الدمام بمنسوبي (شركة الجبر القابضة، وشركة الجبر التجارية، وشركة الجبر للتمويل، وشركة مصنع الشريحة الذهبية، وشركة الجبر لتأجير السيارات).