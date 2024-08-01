مزارعو المدينة المنورة يبدأون مرحلة حصاد تمور الموسم الجديد

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة: إن مما يميز التمر تناوله في ثلاث مراحل مختلفة من النضج، وهي الزهو عندما يصبح لون الثمار أصفر أو أحمر حسب نوع الثمرة ومرحلة اكتمال النمو، والرطب عندما يصبح الطرف الداخلي للثمرة طريًّا ولينًا، والتمر عند النضج الكامل للثمار؛ حيث تصبح الثمرة كاملة لينة وطرية، وأيضًا يمكن تناوله في صورة لينة أو جافه؛ مبينًا أن أول أصناف التمور ‏التي يشهدها سوق المدينة المنورة هذه الأيام هي العجوة والصقعي والمجدول وآخرها الصفاوي والعنبرة والبرني والشلبي.