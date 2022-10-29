اختتام بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية بجامعة جازان

اختُتمت بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية التي استضافتها جامعة جازان ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه الثالث عشر تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يوسف بن عبدالله البنيان.
وحققت جامعة الملك سعود البطولة بحصولها على المركز الأول؛ فيما حققت جامعة الملك خالد المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث، وجامعة جازان المركز الرابع، وجامعة الجوف المركز الخامس.
وجاءت نتائج السباق الفردي على النحو التالي: حيث حقق العداؤون إسماعيل موسى عبدالرحمن، ومحمد وليد اليحيى، وأبو بكر إسحاق من جامعة الملك سعود المراكز الثلاثة الأولى.
وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، ووكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، وعميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور يحيى فقيهي، ومدير البطولة الدكتور عبدالإله صلوي، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفِرَق والفردي وتقديم الدروع والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز، وكذلك تكريم حكام البطولة.
من جانبه قدّم أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ومدير البطولة الدكتور عبدالإله صلوي شكره وتقديره لجامعة جازان، وعلى رأسها رئيس الجامعة ووكلاؤها، وعميد شؤون الطلاب، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية؛ مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة لتجهيز مكان السباق والتتويج، وتهيئة جميع السبل ليخرج هذا السباق بالشكل المميز، مقدمًا التهنئة للفائزين من اللاعبين والجامعات، متمنيًا حظًّا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.