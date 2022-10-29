اختتام بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية بجامعة جازان

من جانبه قدّم أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ومدير البطولة الدكتور عبدالإله صلوي شكره وتقديره لجامعة جازان، وعلى رأسها رئيس الجامعة ووكلاؤها، وعميد شؤون الطلاب، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية؛ مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة لتجهيز مكان السباق والتتويج، وتهيئة جميع السبل ليخرج هذا السباق بالشكل المميز، مقدمًا التهنئة للفائزين من اللاعبين والجامعات، متمنيًا حظًّا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.