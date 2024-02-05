"الحياة الفطرية" يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير منتزه النفط

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019م على الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وحماية النظم البيئية وتنميتها، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة، لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لها، ويعمل المركز وفق رؤيته على الوصول إلى "حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية مزدهرة ومستدامة"، كما يحرص على التوسع في شراكاته مع مختلف القطاعات ارتكازاً على قواعد من الفهم المشترك ذي الأثر الإيجابي في دعم المبادرات والمشاريع ذات الأثر لحماية الحياة الفطرية.