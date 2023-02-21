اكتشف موهبتك و"كن مذيعاً".. مبادرة "السعودي للإعلام" تلقى تفاعلاً واسعاً

شهدت مبادرة كن مذيعاً؛ إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام، حضوراً ضخماً وتفاعلاً واسعاً؛ حيث بلغ عدد المشاركين في يومها الأول أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الأعمار والفئات، ويتوقع أن يتضاعف عدد المتقدمين بدخول يومها الثاني.