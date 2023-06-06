"الخريف" يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدداً من المستثمرين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف, اليوم , رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكى السويدى.
وشهد اللقاء تنظيم جلسة نقاش مع عدد من المستثمرين السعوديين والمصريين في مقر الاتحاد بالقاهرة، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وتضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، واستغلال الفرص النوعية والممكنات المتوافرة في المملكة ومصر، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
يذكر أن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية؛ تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.