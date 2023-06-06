"الخريف" يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدداً من المستثمرين

وشهد اللقاء تنظيم جلسة نقاش مع عدد من المستثمرين السعوديين والمصريين في مقر الاتحاد بالقاهرة، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.