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"فوتوغرافي سعودي" يشارك بـ4 أعمال في معرض "مستقبل العاصمة الفني" بأمريكا
قال إنه فخور بهذه المشاركة كونه العربي الوحيد الذي تم اختياره
اختارت جامعة هوارد الأمريكية المبتعث السعودي أحمد القادري للمشاركة في معرض "مستقبل العاصمة الفني" بواشنطن، الذي شارك فيه بأربعة أعمال فنية فوتوغرافية تحت عنوان "التصوير المفاهيمي"، وهو أسلوب في التصوير، يصنع فيه الفنان صورة أو نمطًا بمفهوم أو بفكرة.
وفي التفاصيل، أكد القادري أن هذا النوع من التصوير الفوتوغرافي ينقل الفنان من خلاله قصة أو رواية بواسطة الصورة الملتقطة؛ إذ يكون هناك معانٍ مختلفة خلف كل صورة.
وقال "القادري": أنا فخور بهذه المشاركة؛ كوني السعودي والعربي الوحيد الذي وقع عليه الاختيار في هذا المعرض بواشنطن.