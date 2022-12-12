"فوتوغرافي سعودي" يشارك بـ4 أعمال في معرض "مستقبل العاصمة الفني" بأمريكا

اختارت جامعة هوارد الأمريكية المبتعث السعودي أحمد القادري للمشاركة في معرض "مستقبل العاصمة الفني" بواشنطن، الذي شارك فيه بأربعة أعمال فنية فوتوغرافية تحت عنوان "التصوير المفاهيمي"، وهو أسلوب في التصوير، يصنع فيه الفنان صورة أو نمطًا بمفهوم أو بفكرة.