عمليات جوية مضادة وإسناد.. "القوات الجوية" تختتم مشاركتها بـ"علَم الصحراء" بالإمارات

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، مشاركتها في التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء"، الذي نُفذ بمركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.