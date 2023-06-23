ضبط 83 حملة وهمية و9 ناقلي حجاج غير نظامين

أوضح مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي أن قوات أمن الحج تعمل بجاهزية تامة وعلى استعداد لكل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام ومن كافة الأعمال المؤثرة على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.
وأشار إلى تكثيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة الملاحظة والاستجابة السريعة للحالات الطارئة واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ولضمان سلامة ضيوف الرحمن من النشل أو أي ظواهر سلبية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وشدد "البسامي" على تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية.
وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا وبكفاءة عالية من إدارة الحشود في صلاة الجمعة لهذا اليوم، والتي كانت أحد التحديات؛ نظراً لوجود جل الحجاح في مكة المكرمة، ولم يتبقّ في المدينة المنورة إلا 26 ألف حاج حتى هذه اللحظة .
وأضاف: تضمنت الخطة العمل على توازن حركة المرور في مراكز ضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة ومع الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وتكثيف التواجد الأمني على مراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها والطرق الخارجة منها أيضاً لضمان سهولة الحركة المرورية.
وناشد "البسامي" ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بخطط التفوبج، وهي أحد المكونات الأساسية لضمان سلامتهم.
وأشار إلى ضبط أكثر من 83 حملة وهمية، وسيتم تقديمهم إلى النيابة العامة أو المحاكمة، وتم ضبط 9 ناقلين حجاج غير نظامين وسيتم تطبيق العقوبة في حدها الأعلى متى ما كان هذا النقل يتجاوز المرحلة الأولى وفق النظام.
وأردف: تم ضبط 5868 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأنظمة الحدود موجودين في مكة ويخططون لأداء شعيرة الحج، وتم إعادة 159,188 ألف مقيم ينوون الدخول إلى مكة المكرمة، والعمل دون الحصول على تصاريح للعمل وأعيد أكثر من 118,000 ألف مركبة في مداخل مكة المكرمة .