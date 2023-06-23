ضبط 83 حملة وهمية و9 ناقلي حجاج غير نظامين

وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا وبكفاءة عالية من إدارة الحشود في صلاة الجمعة لهذا اليوم، والتي كانت أحد التحديات؛ نظراً لوجود جل الحجاح في مكة المكرمة، ولم يتبقّ في المدينة المنورة إلا 26 ألف حاج حتى هذه اللحظة .