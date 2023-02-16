5 طرق لوقاية العين من أضرار الشاشات الإلكترونية.. نصائح وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة، طرق وقاية العينين من أضرار الشاشات الإلكترونية.
وأضافت "الصحة"، عبر حساب المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بالوزارة على تويتر "عش بصحة" تويتر، أن ضبط الإضاءة هام لصحة العين وراحتها أمام إجهاد الشاشات؛ لافتة إلى أنه حال كانت الإضاءة فوق الجالس أو من خلفه مباشرة، يتم غلقها واستخدام مصباح مكتبي قابل للتعديل.
وأوصت الوزارة كذلك بعدم وضع الشاشة أمام نافذة أو جدار أبيض ووضع الشاشة على مستوى العين وعلى بعد ذراع من الجالس، مع تجربة مستويات عدة من التباين والسطوع حتى الوصول لمستوى مريح للعين.
وتابعت: في الليل يفضّل استخدام ميزة الوضع الليلي لتقليل سطوع الشاشة، وتكبير خط الكتابة لتكون الرؤية واضحة.