5 طرق لوقاية العين من أضرار الشاشات الإلكترونية.. نصائح وزارة الصحة

وأوصت الوزارة كذلك بعدم وضع الشاشة أمام نافذة أو جدار أبيض ووضع الشاشة على مستوى العين وعلى بعد ذراع من الجالس، مع تجربة مستويات عدة من التباين والسطوع حتى الوصول لمستوى مريح للعين.