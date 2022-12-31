من حرب أوكرانيا إلى بشت ميسي.. الغرب يرفع شعار "الازدواجية" في عام 2022

شهد عام 2022 وجود العديد من الأحداث، التي أكّدت أنّ فكرة الازدواجية لدى الغرب لا تتوقف عند حد الأقوال، وإنما تمتد أيضًا إلى الأفعال والسلوكيات، وهو ما أظهرته العديد من المواقف التي حدثت في العام الذي شارف على الانتهاء.