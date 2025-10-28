أمانة العاصمة المقدسة تضبط مخالفات في أكثر من 3200 ورشة ومستودع وتُغلق المخالف منها لتعزيز الامتثال

باشرت أمانة العاصمة المقدسة تطبيق الأنظمة البلدية على أكثر من (3200) ورشة ومستودع، ضمن حملة تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وضبط الأنشطة المخالفة في المناطق الصناعية والسكنية، بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأمنية.