"الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار رمضاني في أكبر معهد إسلامي بجاكرتا

ويُعد معهد دار النجاح الإسلامية بإندونيسيا الذي أُسس في عام 1961م الموافق 1381هـ، أكبر المعاهد الإسلامية في البلاد، ويضم جميع المراحل الدراسية من الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الجامعي بتخصصات عدة من العلوم الشرعية والإدارية والعلوم والتكنولوجيا، ويدرس فيها نحو 12.024 طالبًا وطالبة، وتتألف هيئته التدريسية من نحو 1368 مدرسًا، وفيه 22 فرعًا في سبع مناطق من إندونيسيا وهي: جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، ولامبونج، وبينجكلولو، إضافة إلى رياو وكاليمانتان الشرقية.