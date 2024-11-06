"الأرصاد" ينبه: أمطار متفرقة اليوم بالشمالية والجوف ومكة المكرمة

كما أصدر إنذارًا مماثلًا لمنطقة مكة المكرمة بخصوص الطائف، متوقعًا هطول أمطار متوسطة حتى الساعة 8 مساء اليوم، مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.