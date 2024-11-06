"الأرصاد" ينبه: أمطار متفرقة اليوم بالشمالية والجوف ومكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عددًا من التنبيهات بخصوص حالات جوية متوقعة على ثلاث مناطق، هي "الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة.
تفصيلًا، أصدر المركز الإنذار البرتقالي لمنطقة الحدود الشمالية بخصوص "العويقيلة وعرعر"، متوقعًا هطول أمطار متوسطة حتى الساعة 9 مساء اليوم، مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
كما أصدر إنذارًا مماثلًا لمنطقة مكة المكرمة بخصوص الطائف، متوقعًا هطول أمطار متوسطة حتى الساعة 8 مساء اليوم، مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة الجوف بخصوص "دومة الجندل وسكاكا وطبرجل"، متوقعًا هطول أمطار غزيرة من الساعة الرابعة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية من مساء الغد، مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وصدر إنذار أحمر لمنطقة الحدود الشمالية يتعلق بطريف متوقعًا هطول أمطار غزيرة من الساعة 12:00 مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة من مساء الغد، مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة الجوف بخصوص القريات، متوقعًا هطول أمطار غزيرة من الساعة 12:00 مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة من مساء الغد، مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وصدر إنذار أحمر لمنطقة الحدود الشمالية بخصوص "العويقيلة وعرعر" متوقعًا هطول أمطار غزيرة من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية من مساء الغد، مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.