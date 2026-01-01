"منشآت" تُنظّم برامج إرشادية واستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال

نظَّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اليوم، عددًا من البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال، وذلك في مركز دعم المنشآت بجدة.
وتغطي البرامج الاستشارية مجالات متعددة تشمل: العمليات التشغيلية، والإقراض والتمويل، والتخطيط والإستراتيجية، والتقنية، ودراسة الجدوى، والموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمحاسبة والمالية، والاستشارات القانونية، فيما تشمل برامج الإرشاد قطاعات مثل: الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب والاستشارات، وتقنية المعلومات، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع.
وتأتي هذه البرامج ضمن مبادرات "منشآت" الهادفة إلى تعزيز البيئة الريادية في المملكة وبناء منظومة أعمال مستدامة ترتكز على الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن "منشآت" تحرص على توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت؛ بهدف تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، فضلًا عن رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في مجالات إنشاء المنشآت التجارية وإدارتها وتطويرها.