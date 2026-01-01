"منشآت" تُنظّم برامج إرشادية واستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال

وتغطي البرامج الاستشارية مجالات متعددة تشمل: العمليات التشغيلية، والإقراض والتمويل، والتخطيط والإستراتيجية، والتقنية، ودراسة الجدوى، والموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمحاسبة والمالية، والاستشارات القانونية، فيما تشمل برامج الإرشاد قطاعات مثل: الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب والاستشارات، وتقنية المعلومات، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع.