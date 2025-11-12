انطلاق ندوة "قصر النظر 2025" بالرياض بمشاركة خبراء عالميين

ضمن الندوات المصاحبة لمؤتمر طب العيون السعودي 2025، انطلقت اليوم بالرياض ندوة علمية بعنوان "التحكم بقصر النظر 2025"، بتنظيم من المجموعة السعودية لطب عيون الأطفال والحَوَل، وبمشاركة نخبة من الخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وناقشت الندوة أحدث الأساليب العلمية للحد من تقدم قصر النظر، مثل أهمية ممارسة اللعب الخارجي لمدة ساعتين يوميًا، واستخدام العدسات الطبية بتقنية Peripheral Defocus، وعلاج الأتروبين منخفض الجرعة، بالإضافة إلى العلاج بالضوء الأحمر.
وهدفت الندوة إلى تعريف أطباء العيون وأخصائيي البصريات بأحدث التقنيات العالمية للحد من انتشار قصر النظر، خصوصًا بين الأطفال واليافعين، في ظل تزايد معدلات الإصابة عالميًا.
وتضمن البرنامج العلمي محاضرات وورشَ عمل ونقاشاتٍ مفتوحة، بمشاركة متحدثين من المملكة وهونغ كونغ والصين والولايات المتحدة الأمريكية، ناقشوا خلالها أفضل الممارسات العلاجية والوقائية.
ويُعد قصر النظر من أكثر أمراض العيون شيوعًا حول العالم، وتكمن خطورته في احتمالية تطوّره إلى قصر نظرٍ شديد قد يؤدي إلى مضاعفاتٍ خطيرة مثل انفصال الشبكية، أو المياه البيضاء، أو الزَّرَق، أو ضعف النظر الدائم، مما يجعل الوقاية المبكرة والتدخل العلاجي أمرًا ضروريًا.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 سيُصاب نحو 50٪ من سكان العالم بقصر النظر، ما يجعل هذا المرض من أبرز التحديات البصرية المستقبلية.
يُذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون، ينطلق غدًا الخميس ويستمر لمدة 3 أيام، ويعد أكبر تجمع علمي متخصص في طب وجراحة العيون، ويشهد مشاركة دولية واسعة ويستعرض أحدث المستجدات في هذا المجال.