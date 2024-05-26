ولادة 3 وعول في "الصخرة الحمراء" داخل متنزه الملك عبدالله في السودة

وأطلق المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في وقت سابق، اثنتين من الأمهات أنجبتا الوعول حديثة الولادة في منطقة "الصخرة الحمراء"، فيما ولدت الأم الثالثة، ذات العامين تقريبًا، في مكان مُسيَّج، قبل أن يتمّ إطلاقها في منطقة المشروع في فبراير 2023 لتضع صغيرها مؤخرًا في المتنزه؛ مما أسهم في زيادة أعداد الوعول داخل المنطقة المحمية.