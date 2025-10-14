"كاكست" تطلق هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد بإشراف العالم السعودي الحائز على نوبل عمر ياغي

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، اليوم، عن فتح باب التسجيل في هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد، الذي تنظّمه بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا بيركلي، وشركة هيوماين، وأكاديمية 32، وذلك بإشراف العالم السعودي البروفيسور عمر ياغي، مستشار رئيس "كاكست" والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025. ويستمر الهاكثون حتى 23 أكتوبر الجاري.