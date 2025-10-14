"كاكست" تطلق هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد بإشراف العالم السعودي الحائز على نوبل عمر ياغي

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، اليوم، عن فتح باب التسجيل في هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد، الذي تنظّمه بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا بيركلي، وشركة هيوماين، وأكاديمية 32، وذلك بإشراف العالم السعودي البروفيسور عمر ياغي، مستشار رئيس "كاكست" والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025. ويستمر الهاكثون حتى 23 أكتوبر الجاري.
ويهدف الحدث إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد، إضافةً إلى ربطهم بالجامعات والشركات الصناعية لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وتقنيات قابلة للتطبيق العملي. كما يسعى إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار في مجالات الطاقة والمواد المتقدمة.
ويستهدف الهاكثون طلاب الجامعات والباحثين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة، ويتضمن دورات تدريبية افتراضية في مجالات الكيمياء الشبكية، والنماذج اللغوية الكبيرة، وهندسة الأوامر، على أن يُختتم الحدث بحضورٍ ميداني في أكاديمية 32 لاستعراض المشاريع المشاركة.
الأول: يُعنى باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة للمواد المتقدمة، عبر مشاريع تعتمد على بيانات مفتوحة وأدوات محاكاة لاكتشاف مواد شبكية جديدة لتخزين الهيدروجين والتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخلاص المياه.
الثاني: يختص بـ تعليم الكيمياء الشبكية من خلال مشاريع ثنائية اللغة تشمل تطبيقات شرح الأجهزة التحليلية والتطبيقات التعليمية.
ويأتي تنظيم هذا الهاكثون ضمن جهود "كاكست" لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية، ومواجهة تحديات المناخ والطاقة عبر حلول علمية مبتكرة لتخزين الهيدروجين والتقاط الكربون واستخلاص المياه، حيث تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف المواد بنسبة تصل إلى 80%.
ويمكن لطلاب الجامعات والباحثين ورواد الأعمال التسجيل والمشاركة في تشكيل مستقبل مواد الطاقة النظيفة عبر الرابط