حساب احتيالي لـ"مطار الأحساء" على "تويتر".. و"داكو" تُطلق تحذيراتها

وأوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.