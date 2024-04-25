"جمعية ابتسام" تؤكّد أهمية التوعية في تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص

واستعرض مروان بـن محمود الجهني العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية ابتسام لمكافحة الإتجار بالأشخاص، تجربة الجمعية قائلاً إنها بدأت بقصة وإلهام كبير للمساهمة في الحد من هذه الجريمة، والعمل بشكل جوهري مع ضحايا الإتجار بالأشخاص. وأضاف، أن الجمعية بدأت بقيادة سمو الأميرة مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة، التي حملت على عاتقها هم كيف نصل إلى مجتمع خالٍ من الإتجار بالأشخاص، وكيف تكون الجمعية محورًا أساسيًا ومعاونًا كبيرًا للجهات الخاصة والقطاع الحكومي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة.