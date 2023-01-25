كشريك استراتيجي.. "رتال للتطوير العمراني" تختتم مشاركتها في منتدى مستقبل العقار

يُذكر أن منتدى مستقبل العقار ناقش، في نسخته الثانية، عددًا من المحاور المتعلقة بمنظومة العقار في المملكة، ومن أبرزها الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للارتقاء بهذه المنظومة عبر عدة مبادرات، منها توظيف التقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، وإرساء قوانين وأنظمة تشريعية تجعل من القطاع العقاري قطاعًا جاذبًا، بالإضافة إلى دعم عدة قطاعات أخرى منها السياحة والصناعة والتجارة.