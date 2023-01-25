كشريك استراتيجي.. "رتال للتطوير العمراني" تختتم مشاركتها في منتدى مستقبل العقار

تختتم "رتال للتطوير العمراني"، اليوم، مشاركتها في منتدى مستقبل العقار، بصفتها الشريك الاستراتيجي وراعي التطوير العمراني للسنة الثانية على التوالي.
وعُقد المنتدى في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023م، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور ومشاركة عدة جهات محلية وإقليمية ودولية.
وناقش المنتدى حاضر العقار ومستقبله في جلسات حوارية وورش متعدّدة؛ ليغطي 10 محاور استراتيجية شملت كافة جوانب القطاع العقاري بالمملكة، مع إقامة معرض عقاري مصاحب.
وقد وقّعت رتال وبلوم إنفست مذكرة تفاهم لإنشاء 4 صناديق عقارية؛ بهدف تطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، وذلك في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
وامتدادًا لمشاركاتها الفاعلة في السنة الماضية؛ أسهمت رتال في الجلسات الحوارية في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية بشكلٍ فاعل لإثراء الحضور، بالإضافة إلى المعرض المصاحب لاستعراض أحدث المجتمعات والمشاريع، والاطلاع على تجارب الجهات ذات العلاقة، وعرض تجربتها بالتزامن مع فعاليات المعرض.
يُذكر أن منتدى مستقبل العقار ناقش، في نسخته الثانية، عددًا من المحاور المتعلقة بمنظومة العقار في المملكة، ومن أبرزها الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للارتقاء بهذه المنظومة عبر عدة مبادرات، منها توظيف التقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، وإرساء قوانين وأنظمة تشريعية تجعل من القطاع العقاري قطاعًا جاذبًا، بالإضافة إلى دعم عدة قطاعات أخرى منها السياحة والصناعة والتجارة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"رتال" المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: مشاركتنا كشريك استراتيجي "شريك التطوير العمراني" تأتي انطلاقًا من إيماننا بضرورة تواجدنا في مختلف الأنشطة العقارية المؤثرة في المجال؛ لنطرح تجربتنا وتحدياتنا التي آلت إلى نجاحاتنا، ولنصل إلى حلول نوعية ومستدامة تخدم جميع المشاركين في القطاع.
وأضاف: يعد المنتدى فرصة مهمة لخدمة هذا الهدف؛ إذ تسعى "رتال" دائمًا لإرساء معايير جديدة في قطاع التطوير العمراني في المملكة.
وتابع "البريكان": مشاركة "رتال" شملت المعرض العقاري المصاحب وذلك عبر جناح خاص بها على هامش أعمال المنتدى؛ بهدف التعريف بإنجازات الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.