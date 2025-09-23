المملكة ممثلةً في "سدايا" تقود حراكًا أمميًّا حول بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن شراكة المملكة مع الأمم المتحدة تعكس إيمانها بأن تحديات الذكاء الاصطناعي تتطلب حلولًا عالمية، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت منذ القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2020 سلسلة من المبادرات النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي خدمة للبشرية، وانضمت عام 2023 إلى الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي، كما استضافت في 2024 أكبر جلسة مشاورات بالتعاون مع منظمة (الإيسيسكو)، وهو ما مكّن الهيئة الاستشارية من مواصلة أعمالها الحيوية في المنطقة.