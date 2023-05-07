"الجطيلي": انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر "ساهم" ظُهر الغد.. وتستمر شهرًا

كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أنه في تمام الساعة الـ12 من ظُهر غد ستنطلق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة "ساهم"، وهي المنصة الرقمية لجمع التبرعات لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستمر لمدة شهر.
وأوضح "الجطيلي" عبر إذاعة الإخبارية أن جميع البطاقات تُقبل للتبرع، بما فيها "أبل باي"، وكذلك الحسابات البنكية التي سيتم نشر أرقامها عبر منصة ساهم. مضيفًا بأن التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة يؤكد مدى حرص القيادة على تلمُّس احتياجات الدول الصديقة، خاصة في حال الأزمات، وكذلك سرعة المبادرة لإغاثتهم ومساعدتهم. وكذلك يتميز التوجيه من القيادة دائمًا بالفاعلية والسخاء في العطاء، ويخلق أثرًا، ويصنع تغييرًا في واقع حياة الفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن توجيه المقام السامي الكريم تجده يتكرر في كل أزمة من الأزمات، وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية؛ لتكون في أبهى صورها من ناحية الاستجابة للتوجيه السامي، وحشد الجهود والموارد في سبيل إغاثة المحتاجين من الدول الشقيقة والصديقة.