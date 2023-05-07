"الجطيلي": انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر "ساهم" ظُهر الغد.. وتستمر شهرًا

وأوضح "الجطيلي" عبر إذاعة الإخبارية أن جميع البطاقات تُقبل للتبرع، بما فيها "أبل باي"، وكذلك الحسابات البنكية التي سيتم نشر أرقامها عبر منصة ساهم. مضيفًا بأن التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة يؤكد مدى حرص القيادة على تلمُّس احتياجات الدول الصديقة، خاصة في حال الأزمات، وكذلك سرعة المبادرة لإغاثتهم ومساعدتهم. وكذلك يتميز التوجيه من القيادة دائمًا بالفاعلية والسخاء في العطاء، ويخلق أثرًا، ويصنع تغييرًا في واقع حياة الفئات المستهدفة.