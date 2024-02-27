إشادة عالمية بجهود المملكة في التخلُّص من الدهون المتحوّلة

ومنذ عام 2018، تسعى دول العالم إلى القضاء -بقدر المستطاع- على الأحماض الدهنية المتحوّلة المنتجة صناعياً، وتشجيع مصنّعي المواد الغذائية على إزالة هذا المركب من منتجاتهم، ومع ذلك، تمكنت خمس دول فقط، بما في ذلك السعودية، من تنفيذ سياسات وممارسات أفضل للقضاء على هذا المركب الخطر.