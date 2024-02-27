إشادة عالمية بجهود المملكة في التخلُّص من الدهون المتحوّلة

أشادت منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية؛ لجهودها في القضاء على الأحماض الدهنية المتحوّلة المنتجة صناعياً، وهي نوعٌ من الدهون يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول النافع.
ومنذ عام 2018، تسعى دول العالم إلى القضاء -بقدر المستطاع- على الأحماض الدهنية المتحوّلة المنتجة صناعياً، وتشجيع مصنّعي المواد الغذائية على إزالة هذا المركب من منتجاتهم، ومع ذلك، تمكنت خمس دول فقط، بما في ذلك السعودية، من تنفيذ سياسات وممارسات أفضل للقضاء على هذا المركب الخطر.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ليس للدهون المتحوّلة أي فائدة صحية معروفة، بل تنطوي على مخاطر صحية كبيرة.
وصرحت المنظمة العالمية قائلة: "نهنئ المملكة العربية السعودية والدنمارك وليتوانيا وبولندا وتايلاند، التي تقود العالم في مراقبة وتنفيذ سياساتها الخاصة بالدهون المتحوّلة، ونحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها".
وفي عام 2017، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إستراتيجية تركّز على تحسين أنماط الاستهلاك لسكانها والقيمة الغذائية للمنتجات الغذائية.. وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تحويل القطاع الصحي، شملت الإستراتيجية تنفيذ سياسات لتقليل محتوى الملح والسكر والدهون في المواد الغذائية.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن الإصابات المرتبطة بالدهون المتحوّلة تسبّب وفاة أكثر من 17 مليون شخص سنوياً، وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد من مخاطر النوبات القلبية.