"البلدية والإسكان" تكرّم "سندك" في معرض التطوير العقاري بجدة

كرم الوكيل المساعد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني، منصة "سندك" العقارية، وذلك خلال مشاركتها كراعٍٍ فضي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري الذي أُقيم في مدينة جدة".
وتعتبر هذه الخطوة تقديرًا لدور المنصة البارز وجهودها المبذولة في قطاع العقارات والتطوير العقاري، وتؤكد أهمية دعم المبادرات والمشاريع التي تعزّز التطوير العقاري والإسهام في تعزيز القطاع العقاري في المملكة".
ودعت المنصة لزيارة جناحها في المعرض الممتدّ إلى يوم الجمعة 17 مايو يوميًّا من الساعة 3 عصرًا إلى 10 مساء.