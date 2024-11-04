"الحشاني" يفتتح النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي بمشاركة 600 عارض من 31 دولة

ويهدف معرض البناء في نسخته الـ 34 إلى توفير أحدث التطورات واستكشاف إمكانيات تحويل البيئة العمرانية واستدامتها، والاستفادة من التقنيات الذكية لبناء مستقبل مبتكر ومستدام، حيث يضم مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة في تقنيات ومواد البناء، التصميمات الداخلية والتشطيبات، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الإضاءة والتجهيزات، الكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.