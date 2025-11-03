جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتصدر الجامعات العربية في تصنيف QS لعام 2026

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الأول في تصنيف QS للجامعات في العالم العربي "QS Arab Region University Rankings 2026", وذلك للعام الثالث على التوالي.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من القفزات المتتالية في التصنيفات العالمية التي حققتها الجامعة منذ عام 2020، حيث تقدمت من المركز الرابع عام 2021 إلى المركز الثاني عام 2022، قبل أن تتصدر الجامعات العربية منذ عام 2023 وفقًا لتصنيف "QS" العربي, فيما شمل التصنيف هذا العام (296) جامعة من مختلف الدول العربية من بينها (35) جامعة سعودية.
وسجلت الجامعة مؤخرًا تقدمًا عالميًا جديدًا بدخولها قائمة أفضل (100) جامعة في العالم، إذ صعدت إلى المرتبة (67) عالميًا في تصنيف "كيو إس" العالمي (QS World University Rankings 2025)، بعد أن كانت في المرتبة (101) العام الماضي، والمرتبة (200) قبل خمسة أعوام فقط.
ويعتمد تصنيف "كيو إس" في تقييمه للجامعات على عدة معايير تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة الاستشهادات البحثية إلى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى نسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين في الجامعة.