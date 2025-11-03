جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتصدر الجامعات العربية في تصنيف QS لعام 2026

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من القفزات المتتالية في التصنيفات العالمية التي حققتها الجامعة منذ عام 2020، حيث تقدمت من المركز الرابع عام 2021 إلى المركز الثاني عام 2022، قبل أن تتصدر الجامعات العربية منذ عام 2023 وفقًا لتصنيف "QS" العربي, فيما شمل التصنيف هذا العام (296) جامعة من مختلف الدول العربية من بينها (35) جامعة سعودية.