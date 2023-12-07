يمثل كل من يحب كرة القدم.. "السليمان": لهذا السبب أطالب بدعم "الفيحاء" في الانتقالات الشتوية

وفي مقاله "تأهل الفيحاء والدعم المستحق!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "لم يكن تأهل النصر والهلال والاتحاد لدور الـ16 من البطولة الآسيوية مفاجئًا، بل كان متوقعًا؛ نظرًا للإمكانات الفنية التي تملكها هذه الأندية ومنحتها تفوقًا ملحوظًا على منافسي مجموعاتها، لكن الفيحاء الذي تعثر في بدايته، حتى إن البعض استغرب من مشاركته، وكأنه حصل على هذه المشاركة من كيس أحد وليس من استحقاق فوزه بكل جدارة بكأس الملك، تأهل من عنق الزجاجة وبكل جدارة؛ ليؤكد علو كعب الكرة السعودية على المستوى القاري!".