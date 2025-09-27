وزير الصناعة يبحث توطين الصناعات عالية القيمة بالمملكة مع شركات صينية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بحث خلالها سبل توطين الصناعات عالية القيمة، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.