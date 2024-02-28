شاهد.. "سبعيني" يعشق الإبل ويحضر فعالياتها ولا يعترف بها من وراء الشاشات

حرص المواطن السبعيني "جمعان المساعرة"، على ملازمة فعاليات الإبل في كل مكان في المملكة؛ وذلك لتعلّقه الشديد بها منذ صغره؛ حيث ظهر اليوم بجادة الإبل بحائل.
وعزا "المساعرة" حبّه للإبل إلى أنه ترعرع على رعيها، وكابد الصعاب في سبيل رعايتها، حتى إنه وصل به الأمر إلى النزول في البئر، وجلب الماء بالغرف من البئر لسقيها، ويُسمى ذلك بـ "المائح".
وأضاف في حديثه: أنه يعتبر الإبل من أهم ما وصل بلادنا اليوم من التنمية، بعد اعتماد الآباء والأجداد عليها، ولكونها وسيلة لخدمة الإنسان في غذائه وتنقّله في الماضي، وهي في زمن مضى من أغلى ما يملك الإنسان على الإطلاق؛ فقد كانت نعم المعين في جميع ظروف الحياة؛ فعليها التنقل من مكان إلى مكان، واليوم أصبحت كذلك موردًا اقتصاديًّا كبيرًا يعتمد عليه في مصدر رزق الفرد وأسرته، والتجارة فيها من أكبر المكاسب.
وأكّد أنه لا يستمتع بفعاليات الإبل من وراء الشاشات، بل يحضر الفعاليات والمناسبات ولو قطع لذلك مئات الكيلومترات؛ فمعايشته ذلك عن قُرب هي وناسته.
وقال: لي مع الإبل عشق لا ينتهي، فأنا أقضي كل وقتي مع الإبل صيفًا وشتاءً، بل حتى في الأعياد أحرص دائمًا أن أكونها معها في الحلّ والترحال. وأشار إلى أنه ليس له مشاركات أو منافع في فعاليات الإبل، فقط حضور عشق.
وأردف: تعكس مهرجاناتُ الإبل علاقةَ الإنسان بالإبل في الجزيرة العربية، وارتباطه بها ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومدى بُعد هذه العلاقة طيلة العصور الماضية والحاضرة.