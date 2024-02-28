شاهد.. "سبعيني" يعشق الإبل ويحضر فعالياتها ولا يعترف بها من وراء الشاشات

وأضاف في حديثه: أنه يعتبر الإبل من أهم ما وصل بلادنا اليوم من التنمية، بعد اعتماد الآباء والأجداد عليها، ولكونها وسيلة لخدمة الإنسان في غذائه وتنقّله في الماضي، وهي في زمن مضى من أغلى ما يملك الإنسان على الإطلاق؛ فقد كانت نعم المعين في جميع ظروف الحياة؛ فعليها التنقل من مكان إلى مكان، واليوم أصبحت كذلك موردًا اقتصاديًّا كبيرًا يعتمد عليه في مصدر رزق الفرد وأسرته، والتجارة فيها من أكبر المكاسب.